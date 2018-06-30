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Бойца ММА Смита арестовали за публичное рукоблудие

Сегодня, 07:47

В штате Вирджиния Имани Смит, по предварительному обвинению полиции, не стесняясь, мастурбировал в машине на парковке у ТЦ Landstown Commons.

Бойца ММА арестовали за публичное рукоблудие, поскольку тот спрашивал у женщин, проходивших мимо парковки, дорогу и во время того, как они ему пытались ответить, он принимался в открытую мастурбировать. О таком непристойном поведении полиции стало известно еще в начале июня. 24-летний спортсмен не признает свою вину, напротив, он уверяет, что в городе его на тот момент не было. Суд счел необходимым удовлетворить требование бойца отпустить под залог в размере 5 тыс. долларов.

Такое поведение в Вирджинии не любят: за неприличное поведение подобного рода могут лишить свободы на срок до года и штрафом до 2,5 тыс. долларов. Сейчас боец ждет суда, который состоится 15 августа.

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