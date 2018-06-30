Удивлённая после встречи со змеёй кошка поразила Сеть

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Во время посещения ветеринарной клиники представительница семейства кошачьих столкнулась с животным, которого ранее не встречала. Реакция кошки оказалась настолько интересной, что тут же набрала множество просмотров в Сети.

Владелец домашнего питомца Линдсей Маккензи рассказала, что животное всегда было дружелюбно ко всем, кого встречало во время посещения ветеринара. Но вот огромная змея оказалась для неё неожиданностью, из-за чего кошка встала на задние лапы и долго, не моргая и не отрывая взгляда, смотрела на неё.

Хозяин питомца считает, что такая реакция была вызвана первой встречей с животным, у которого не было ни лап, ни меха. Линдсей решил запечатлеть момент удивления на свой мобильный телефон. В ролике видно, что кошка наблюдает за змеёй со смесью страха и любопытства. Владелец животного решил поделиться получившимся видео в Сети, и после этого, неожиданно для Маккензи, оно стало набирать просмотры, а сам питомец просто поразил пользователей.