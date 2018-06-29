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В Индии полицейский участок каждую ночь посещают разъяренные призраки

Сегодня, 20:31

Стражи порядка стараются покинуть злополучное место к 11 вечера, ведь в противном случае они оказываются в настоящей «тюрьме», где их преследуют заблудшие души. Телефонные линии в данном участке также выходят из строя каждый день.

В Индии в городе Джамшедпур полицейский участок каждую ночь посещают разъяренные призраки, которые ведут себя максимально активно после полуночи. Серьезные правоохранители настолько напуганы, что регулярно молятся, однако после работы задерживаться все равно не спешат. Такому паранормальному явлению есть объяснение – раньше именно на месте здания полиции находился местный крематорий, отчего неспокойные души не дают покоя людям, работающим на месте их сожжения.

В Джамшедпуре такое мистическое здание – не единственное, и другую славу имеет расположенная неподалеку железнодорожная станция. Однажды на том месте дежурный сотрудник был до смерти напуган призраком в белой одежде, идущим по путям, отчего скончался. Тогда станцию закрыли, а сейчас она привлекает экстремальных туристов.

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