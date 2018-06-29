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Голодный английский вор «погорел» на оставленной в йогурте ложке

Сегодня, 17:07

Незадачливый английский вор теперь на всю жизнь усвоил, что «на дело» нужно идти основательно подкрепившись. Желание перекусить в доме жертвы стало для него роковым.

Бродяга, положив глаз на зажиточное жилище, без особого труда взломал его, обчистил и благополучно скрылся. Вернувшиеся хозяева сражу же обнаружили следы взлома и кражу многих ценных вещей. Полиция заподозрила в преступлении бездомного Стефана Кирка, но явных улик против него не было.

Но потерпевшие заметили, что вор, помимо всего прочего, обчистил их холодильник. Вещественные доказательства – кожура от бананов и пустая пачка от йогурта – были предоставлены стражам порядка. Взяв на экспертизу ложку, оставленную в йогурте, эксперты-криминалисты по анализу ДНК идентифицировали преступника. Стефан Кирк понял, что «погорел» и признался в содеянном. Он рассказал, что пошел на преступление, оказавшись без гроша в кармане. К тому же, бродяга был голоден и решил подкрепиться продуктами из хозяйского холодильника.

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