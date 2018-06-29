Медсестра продавала девушек в секс-рабство, заставляя пить кровь и пугая вуду

Сегодня, 15:21

Сенсационный судебный процесс против колдуньи-сутенерши закончится в начале июля. За год сменилось несколько составов присяжных, которые начинали бояться обвиняемую.

В Британии медсестра Жозефина Ияму продавала девушек в секс-рабство, заставляя пить кровь с червями и пугая их магией вуду. Недолго проработав в клиниках Лондона, бывшая мигрантка назвала себя мадам Сандра и стала исполнять ритуалы Джуджу, которые по ямайским поверьям парализуют волю людей и заставляют их подчиняться любым приказам и требованиям. В качестве жертв Ияму выбирала девушек из лондонского землячества.

Сначала госпожа Сандра проводила вербальную психологическую обработку, а затем приступала к исполнению магических обрядов. Девушки должны были собственноручно убивать кур, а затем пить их кровь, в которую добавлялись черви. На втором этапе, бывшая медсестра продавала безвольных жертв в сексуальное рабство. В основном, клиентами выступали публичные дома в Германии. За каждую проданную девушку, Ияму получала около 40 тысяч евро. Все деньги колдунья тратила на роскошный образ жизни.