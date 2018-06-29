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Популяризатор полетов на Марс отмечал свое 48-летие. Граймс, канадская певица и по совместительству девушка Илона, поздравила своего молодого человека на непривычном для него языке.

Оказывается, что девушка Илона Маска выучила ради него русский. В Instagram певица написала: «Мой демон. С днем рождения». Кроме артистки, Маска поздравили и россияне, которые восторгаются деятельностью популяризатора полетов на Марс.

Пользователи приложения очень удивились такому порыву к русскому языку. Некоторые даже думали, что страницу девушки взломали хакеры из России.