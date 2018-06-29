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В США ветеран без рук трагически утонул

Сегодня, 14:24

Погибший Коди Иорнс, которому на момент смерти было 25 лет, увлекался падлбордингом. Именно это увлечение и стало роковым для парня.

Происшествие случилось в США, в штате Мериленд. Ветеран армии, который остался без рук после ампутации, освоил непростой вид спорта - падлбординг.

Когда парень вышел с остальными спортсменами из подветренной зоны, он неожиданно утонул. Любимое увлечение для молодого человека обернулось трагически. Ему пытались оказать первую помощь, но Коди не удалось спасти.

Об инциденте стало известно от Capital SUP™ Annapolis, куда ездил заниматься погибший инвалид-экстремал.

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