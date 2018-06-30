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Женщина ослепла из-за просроченной туши для ресниц

Сегодня, 02:15

Ширли Поттер, проживающая в Австралии, хотела увидеть своих дочерей, с которыми давно не виделась. Женщина сделала прическу и решила подкрасить глаза тушью, которой на тот момент было более 20 лет.

На следующий день женщина почувствовала жжение в области глаз и сразу же отправилась к окулисту. Специалист не увидел никаких отклонений. Но зрение продолжало ухудшаться, и Ширли уже даже раз не увидела коляску, о которую споткнулась в ТЦ. Женщина приняла решение обследовать свое зрение, и оказалось, что она действительно ослепла из-за инфекции в просроченной туши для ресниц.

Медикаментозно врачи не смогли спасти зрение Ширли, ее ждет полная слепота в течение 3-х лет.

Женщина признается, что косметикой она практически никогда не пользовалась, и не знала, что просроченный косметический продукт может нанести непоправимый вред здоровью.

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