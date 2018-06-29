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Мистическая рука призрака схватила ребенка за ногу на семейном фото

Сегодня, 14:03

Отец семейства считает, что мог забрать духа с собой, когда возвращался с «того света». Крис Даунинг чуть не умер, а когда дети посещали его в клинике, была сделана фотография с гостем из другого измерения.

Мистическая рука призрака схватила ребенка за ногу на семейном фото, неизвестного происхождения кисть держалась чуть выше колена сына Кайла. Паранормальное заметила старшая дочь, когда рассматривала снимок на компьютере и увеличила изображение. Крис признался, что сильно испугался, и он думает, что на снимке появился именно призрак, который мог отправиться за мужчиной, пребывавшим в предсмертном состоянии.

Кайл также увидел фотографию, после чего заплакал и убежал в свою комнату. Отец семейства рассказывает, что его сын по сей день не может смотреть на данный снимок, хотя в тот момент он не ощущал ничего необычного, в том числе и прикосновения.

Некоторые уфологи и любители паранормального уже заинтересовались данным кадром, однако никаких комментариев пока что не давали.

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