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Британцы возмущены книгой о сексуальной жизни королевы Елизаветы II

Сегодня, 12:29

Фанаты королевского семейства затравили литераторшу Колин Кэмпбелл, «заглянувшую в окно спальни» Ее Величества и рассказавшую о «здоровом сексуальном аппетите» правительницы Великобритании.

В Соединенном Королевстве о «грязной книге» осмелилась написать газета The Sun. Все подробности сексуальной жизни королевы Елизаветы II пресса не осветила, составив подборку из более-менее приличных историй. В частности, британцы возмущены клеветой на покойную сестру Ее Величества принцессу Маргарет, якобы лично распускавшую слухи о неверности герцога Филиппа. Подобные сплетни вогнали правительницу Великобритании в глубокую депрессию.

Далее в скандальной книге описан «жаркий» медовый месяц Елизаветы II с мужем. Королева искренне наслаждалась «миром плотских удовольствий», имея «здоровый сексуальный аппетит», пишет Колин Кэмпбелл. Также счастливая супруга не противилась частым заигрывания Филиппа с другими женщинами, воспринимая их, как эмоциональную разгрузку.

Британцы, мягко говоря, возмущены книгой о «постельной» жизни Елизаветы II. В Сети «грязный рассказ» называют дешевым и лживым, а его оскандалившуюся авторшу – стремящимся к деньгам и славе любой ценой человеком. Как бы не отреагировала на работу Кэмпбелл королева, в одном можно быть уверенным на все 100% - ее авторитет в британском обществе не пошатнулся.

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