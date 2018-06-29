В Токио экстренно сел южнокорейский Boeing 777

Сегодня, 09:34

У самолета лопнула шина на правом колесе. Инцидент зафиксирован в аэропорту Нарита, о чем информирует Kyodo.

В Токио на территории международного аэропорта Нарита экстренно сел южнокорейский лайнер класса Boeing 777, который прибыл из аэропорта Инчхон в Сеуле. Причиной тому послужила шина, лопнувшая на правом колесе. Это спровоцировало поломку крепления колеса и прилегающих к нему деталей.

Руководство аэропорта Нарита приняло решение закрыть взлетно-посадочную полосу, на которой до сих пор находится Boeing 777. В СМИ не поступало информации о количестве пассажиров, также нет данных о возможных пострадавших в инциденте. По факту ЧП будет проведена соответствующая проверка, самолет необходимо отбуксировать в технический павильон.