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Самый толстый в мире ребенок похудел на 65 кг

Сегодня, 08:20

14-летний мальчик теперь может самостоятельно передвигаться. Самый толстый ребенок из Индии похудел перед операцией самостоятельно.

Дели Михир Джаин - 14-летний мальчик родом из Индии и считался самым толстым несовершеннолетним в мире. Мальчик смог сбросить почти 65 кг, а до этого он весил 237 кг. Но ему пришлось похудеть перед проведением операции на желудок. Теперь его вес составляет 172 кг. Из-за стабилизации веса мальчик смог самостоятельно пройтись по улицам города.

Вообще он родился обычным младенцем с стандартным весом. Но из-за неправильного питания его вес постоянно увеличивался. Тогда в 8 лет он уже весил почти 80 кг. Врачи не хотели оперировать ребенка из-за слишком маленького возраста. Тогда мальчику выписали таблетки, которые еще больше усугубили ситуацию. Мальчика покинули силы, и он перестал двигаться вообще. Он не мог самостоятельно ходить. До этого самым большим ребенком считали мальчика Ария Пермана родом из Индонезии, вес которого достигал 230 кг.

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