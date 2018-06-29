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Кровожадные морские вши пожирают отдыхающих на пляжах Флориды

Сегодня, 07:51

В США любителей активного отдыха на воде поджидают раздражающие твари. Личиночные формы медузы с ядовитым жалом способны превратить освежающее купание в сущий ад с тошнотой, рвотой и прочими болезненными симптомами.

Департамент здравоохранения Флориды недавно предупредил отдыхающих на пляжах об «извержении» ядовитых микроскопических морских вшей. Самые опасные для купания пляжи находятся в Пенсаколе, однако уже в скором времени зараза может поразить южную прибережную зону протяженностью в 400 км, опасаются эксперты. Спасатели планируют устанавливать перед водой фиолетовые флаги, предупреждая пловцов о присутствии кровожадных морских вшей.

К слову, морские вши - это обычное сленговое имя, данное мелким раздражающим тварям. В случае Южной Флориды, они на самом деле являются личиночной формой медузы с ядовитым жалом. Контакт со "вшами" вызовет неприятную зудящую сыпь и жуткий дискомфорт, которые растянутся на неделю. Некоторые люди, реагирующие особенно болезненно на атаку морских вшей, могут испытывать тошноту, рвоту, диарею, головную боль и мышечные спазмы.

Кровожадные личиночные формы медузы с особой силой пожирают отдыхающих в футболках. Департамент здравоохранения Флориды настоятельно не рекомендует пловцам надевать верхнюю одежду при заходе в море, так как морские вши попадают в своего рода ловушку и жалят еще больше и сильнее. Именно по этой же причине спасатели также рекомендуют отдыхающим носить как можно более плотные, прилегающие к телу купальники. Выходя из воды, рекомендуется незамедлительно принять душ и сменить одежду.

Морские вши атаковали Флориду и в предыдущие годы. Первые отчеты о вспышках датированы 1920-ми годами. В августе 2017 года произошла австралийская вспышка «морских вшей» совершенно другого вида. Они были намного агрессивнее, поэтому жителям Зеленого континента пришлось не сладко.

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