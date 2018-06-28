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В США выдра напала на женщину

Сегодня, 22:21

Животное было убито полицейскими после агрессивной реакции на местную жительницу, которая пыталась снять ее на камеру. Перед нападением хищник спокойно играл с детьми на пляже, бегая за малышами по берегу.

В небольшом приморском городке Рокленд в США выдра напала на женщину и укусила ее. Пострадавшая пыталась сделать видеозапись после того, как млекопитающее выбралось из воды и направилось в сторону пляжа. Однако обстоятельства вышли из под контроля местной жительницы, которая подверглась нападению хищника.

Правоохранители прибыли на место происшествия и поймали животное, а после этого застрелили и отправили в лабораторию для исследований на бешенство. В тот же день поступало еще несколько звонков с сообщениями о выдрах, которые приближались к детям и могли на них напасть. Численность Рокленда – всего 7 тысяч человек.

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