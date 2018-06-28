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«Лицом к лицу»: Каякеры в Ирландском море столкнулись с опасной гигантской акулой

Сегодня, 21:11

Навстречу хищнику экстремалы отправились самостоятельно, когда узнали о такой гостье, заплывшей к острову Мэн. Спортсмены очень долго спокойно наблюдали за акулой, пока она не открыла свою пасть максимально широко.

Каякеры в Ирландском море столкнулись с опасной гигантской акулой, когда направились в водоем на байдарках. Люди буквально «лицом к лицу» приблизились к хищнику невероятно огромных размеров, но ее интересовала другая живность – планктоны. Акула плавала вокруг байдарок и ужинала, а впечатленные наблюдатели в это время наслаждались таким необычным соседством в воде.

Очевидцы события рассказывают, что они придерживались всех правил, касающихся поведения во время приближения акулы – не шумели и не паниковали, вели себя тихо, а также не привлекали лишнее внимание. Однако, попавшаяся им акула в спокойной обстановке не опасна, ведь питается она другим типом микроорганизмов, хотя и может полакомиться шумным туристом, изредка.

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