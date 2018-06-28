Австралийская журналистка предложила изучать в школах мастурбацию

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Надя Бокоди уверена, что этому следует уделять немалое внимание, ведь в будущем это может вызвать неуверенность в себе и нелюбовь собственного тела.

Австралийская журналистка из издания «She Said» предложила изучать мастурбацию в школах. По ее мнению, подростки норовят познакомиться скорее с телом другого, при этом испытывают скованность и неуверенность по поводу собственного. Поэтому необходимо ввести подобные уроки для детей, у которых только начинается половое созревание – с 11-летнего возраста.

Однако многие не поняли Бокоди и раскритиковали ее идею. Комментаторы советовали редактору сначала детей завести, а потом такое предлагать. А также высказались об учебе, что школьникам необходимо думать о математике, а не о рукоблудстве.