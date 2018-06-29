США потратят $500 млн на «подземную войну»

Сегодня, 03:15

Представители командования США заявили, что 75% сухопутных войск будут обучены вести боевые действия под землей. Правительством страны принято решение направить в данную миссию 26 бригад.

Как сообщило командование США, бригады должны научиться ориентироваться под землей, поскольку предполагают, что следующая война может быть в мегаполисе. На «подземную войну» потратят более $500 млн. Солдатам, которые будут защищать интересы государства в такой войне, просто необходимо иметь навыки ведения военных действий в условиях спертого воздуха и полной темноты. Также военным необходимо хорошо ориентироваться в тоннелях, поскольку там им придется защищаться от огня со стороны врага.

Американские военные успели издать пособие по тактике ведения боя в условиях городских коммуникаций. Такое решение принято было после актуальной темы взаимоотношений США и КНДР, последние из которых давно располагают тоннелями, которые ведут в Южную Корею, несмотря на и так «устрашающее» ядерное оружие. КНДР, имея такие тоннели, способна перемещать бронетехнику «без шума». США также пугает наличие у КНДР авиабазы, которая размещена в недрах горы.

Тоннели есть и в Москве, и во многих других городах России. Но данный метод передвижения используют террористические группировки в Ираке и Сирии. В Вирджинии и Форте Хилл американские военные уже демонстрировали на показательных учениях.

Правда, есть и нюансы такой тактики ведения боя: при отсутствии кислорода невозможно вскрыть газовой горелкой дверь. В целом, США еще не обеспечили хорошую тренировочную базу для солдат, поскольку на данный момент есть только предварительные макеты, которые «слепили» из десяткой автомобилей. Для полноценной организации армии необходимо закупить радиостанции MPU-5, цена которых стартует от $10 тыс./шт. Аппараты для обеспечения дыхания обойдутся еще дороже в $13 тыс./шт.

Специалисты в области тактики военных действий искренне не понимают, почему в США решили обучить всех бойцов сразу. По их мнению, хватило бы всего несколько подразделений, остальные же просто не поместятся в Корее.