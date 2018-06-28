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Многие супруги 61-летнего многоженца несовершеннолетние, о чем сообщают журналисты. Уинстон Блэкмор имеет вероисповедание, где подобная практика разрешена, однако дело конкретного любвеобильного мужчины было пересмотрено.

В Канаде отец 149 детей ответит перед судом за брак с 24 женщинами, которые подарили такое обильное потомство мужчине. За свои действия Блэкмор получил 6 месяцев домашнего ареста и 150 часов исправительных работ. Подобные меры коснулись и другого многоженца – зятя Уинстона, Джеймса Олера, которого судили за брак с пятью женщинами.

Судья отметила, что Уинстон Блэкмор не собирается отрекаться от веры даже при таких обстоятельствах. Относящийся к церкви мормонов мужчина достаточно трудолюбив и не нарушал закон в других направлениях, однако при заключении брака многим его женам едва исполнилось 15 лет, что и стало причиной для судебных разбирательств.