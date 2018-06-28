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Канадец снял на камеру мистические горящие бусины на траве

Сегодня, 18:06

Поймал интересный кадр мужчина благодаря автоматической камере, что следит за его коровами. И до сих пор ищет этому объяснение.

Канадский фермер установил камеру в поле, так как переживает за скот. Она автоматически с постоянной периодичностью отправляет ему снимки животных, и на одном из них он увидел мистические, странные горящие бусины, которые будто гирлянды, кем-то повешенные на траве.

Этим кадром канадец поделился в Интернете, вдруг кто-то встречал подобное у себя в быту. Или же это связано с НЛО - этот вопрос его и интересует. На фото видно, как внизу слева присутствуют небольшие шарики, что соединены между собой.

Пользователи тут же начали спорить. Одни уверены, что это роса - хотя мужчина говорил о жарком сухом дне тогда на улице, где явно росе негде взяться. Другие считают это потусторонним явлением, будто это что-то необъяснимое и неземное, людям непонятное. А остальные успокаивают фермера – говорят, что это лишь блики в объективе от солнца.

Пока научное общество не прокомментировало снимок, но уфологи уже выдвигают свои теории о пришельцах и внеземных цивилзациях, а также секретных военных разработках. 

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