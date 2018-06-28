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В Манчестере откровенный секс в парке шокировал отдыхающих с детьми

Сегодня, 15:36

Такое действо периодически случается во всех странах мира, но откровенный цинизм британской парочки потряс основы Соединенного Королевства.

В Манчестере откровенный секс в парке Piccadilly Garden шокировал отдыхающих с детьми. Судя по времени, выход на лужайку сексуально озабоченной пары совпал с утренней прогулкой дошкольников, которые привыкли резвиться на зеленых газонах. По словам очевидцев, у них создалось впечатление, что снимаются эпизоды порнофильма. Однако разнообразие поз лишь говорило о невменяемости партнеров.

Один из очевидцев снял бесстыдное действо на видео, но, тем не менее, непонятно, почему законопослушные британцы сразу не вызвали правоохранителей. Когда «бобби» все же подоспели, то убедились, что парочка была под воздействием запрещенных веществ. Тем не менее, отдых десятков законопослушных горожан был грубо нарушен.

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