Елизавета II не вынесла традиционную праздничную церемонию из-за жары

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Британская королева внезапно вышла из помещения, где она проводилась, оставив вместо себя представителя.

Речь шла об утреннем богослужении в Соборе Святого Павла, посвященном 200-летию Ордена Святых Михаила и Георгия. По словам пресс-секретаря Букингемского дворца, жара привела к тому, что Елизавете II стало плохо. Потому она не стала соблюдать все церемонии, передав это своему двоюродному брату Эдварду, герцогу Кентскому.

Данный представитель королевской семьи состоял в ордене, являясь его мастером, потому он имел право быть на таких праздниках, учитывая все традиции. 92-летней Елизавете II в силу возраста становится сложнее выносить все необходимые мероприятия, однако она по-прежнему больше, чем остальные представители британской монархии, активно участвует в них.