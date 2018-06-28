Первое художественное изображение секса: На выставке покажут 11000-летнюю скульптуру

Сегодня, 13:40

На выставке в Великобритании LGBTQ покажут уникальную 11000-летнюю скульптуру, которая является первым художественное изображение секса. Сообщается, что каменная скульптура была найдена ещё в 1930-х годах.

Уникальную скульптуру, которая демонстрирует половой акт между людьми, нашли в Иудейской пустыне около Вифлеема в 1930-х годах. Согласно оценке ученых, скульптуре на данный момент уже более 11 тысяч лет. Маленькая скульптура, входящая в коллекцию Британского музея, отправится в поездку по Англии в сентябре этого года в рамках шоу «Desire, Love Identity: Exploring LGBTQ Histories».

Экспозиция состоит из артефактов, взятых из Британского музея в Лондоне, которые имеют явные или даже тонкие связи LGBTQ, такие как эта андрогинная скульптура. Уникальную древнюю скульптуру можно будет увидеть в Оксфорде, Ноттингеме, Болтоне и Норидже.