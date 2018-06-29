Порноактер оставил автограф на груди фанатки и пошел под суд

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Девушка заявила, что ее хватали за грудь и ягодицы, а в качестве обвиняемого выступил 64-летний Рон Джереми. Это не первые подобные обвинения в адрес знаменитости, который уже признал, что любит «потрогать» привлекательных женщин.

Порноактер оставил автограф на груди фанатки Кей Би, которая сама обратилась к кумиру с такой просьбой. Однако после этого Джереми пошел под суд по обвинениям в домогательствах, о чем заявляет пострадавшая девушка. По ее словам, актер потрогал ее грудь под бюстгальтером, а также целовал в шею и лапал за ягодицы, после чего поинтересовался, побежали ли мурашки у Кей Би.

Рон Джереми такие обвинения отрицает, а его предполагаемая жертва заявила, что серьезно переживала после случившегося, после чего перенесла выкидыш. Ранее порноактера уже обвиняли в домогательствах и изнасилованиях, но сам мужчина утверждает, что принуждать к сексу никого и никогда не собирался.