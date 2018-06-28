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"Вхожу в астрал": Мужчина научился осуществлять заказные сны и управлять ими

Сегодня, 13:08

Мистическая сила появилась в его сознании после сновидения о долларах.

Мужчина рассказал об умении осуществлять заказные сны и управлять ими. Необычайный дар или умение постигло его тело и разум после того, как реальностью стал его сон о поисках долларовых купюр в лесной чаще.

«Сначала я не придавал значения этому сну, но через несколько дней мне поступило выгодное предложение купить авто по минимальной цене». – вспоминает мужчина.

Большой интерес этот случай вызвал после того, как впервые сон стал реальностью, и особый сакральный смысл был в точности в реальном мире. Главным открытием для мужчины стала возможность в нужное для себя время входить в сон и астральным телом гулять по миру. Вскоре, ему показалось, что этого мало и стоит обрести еще новые козырь.

«Понял, что возможно входить в сон и заказывать себе сценарий сна и даже реализовывать его в реальности. Я будто вхожу в астрал», - говорит путешественник по сновидениям.

Например, можно заказать себе сон на покупку дорогого кофе или вкусного пирожного в красивом городе за тысячи километров от своего жилища. А через некоторое время очень приятно обнаружить, что все сбылось с точностью.

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