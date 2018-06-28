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Экс-сопрезидент Fox News согласен курировать информационную политику в Белом доме

Сегодня, 12:11

Как сообщали американские СМИ, Биллу Шайну было предложено взять кураторство над информационно-пропагандистской политикой Белого дома.

Экс-сопрезидент Fox News вел переговоры с Белым домом несколько недель, и только недавно стало известно, что Билл Шайн дал свое согласие курировать информационную политику в Белом доме.

Ранее, в 2017 году Шайна уволили из компании из-за скандала по поводу домогательств со стороны экс-сопрезидента к ведущей. Также от данного инцидента пострадал и гендиректор, которого ведущая обвинила в поощрении недопустимого поведения со стороны Шайна. Оба руководителя лишились своих должностей после этого инцидента.

Ранее директором по коммуникациям в Белом доме была Хоуп Хикс.

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