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«Что это за…?»: В США на пляже замечен таинственный металлический предмет

Сегодня, 11:53

Уфологи всего мира возбудились, когда увидели опубликованные в социальных сетях снимки из Северной Каролины. Для представителей альтернативной науки появился очередной повод заговорить об инопланетных цивилизациях.

В США на пляже замечен таинственный металлический предмет. «Что это за штука такая?», спрашивали друг друга любопытные отдыхающие в течении нескольких месяцев и пожимали плечами вполне равнодушно.

Однако, после того, как фотография была опубликована в социальных сетях, любители паранормальных явлений проявились в полной мере.

Версий выдвигалось не так уж и много, но все они, так или иначе, касались космических аппаратов и внеземных цивилизаций.

Скептики, которых всегда находится немало в социальных сетях, высказали предположение, что на снимке запечатлен снаряд или мина времен Второй мировой войны. Правда, как такой объект мог оказаться у побережья США, пока необъяснимо. Кстати, был сделан общественный запрос в Пентагон, однако в настоящее время внятного разъяснения не поступало. Муниципалитет городка, которому принадлежит пляж, старается поскорее избавиться от таинственной «железяки».

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