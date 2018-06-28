Кровожадный дух мифической принцессы похитил команду юных тайских футболистов

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В Таиланде потусторонняя сила уже четверо суток не позволяет спасателям разыскать 12 подростков и их тренера по футболу, пропавших без вести в пещере Тхам Луанг. «Нечто» из параллельного мира спровоцировало наводнение, ставшее природной ловушкой для детей, верят местные жители.

В минувшую субботу 25-летний тренер повел команду юных тайских футболистов к горе Дой Нанг Нон. Внезапно стихия ударила по спортсменам, затопив все подходы к горе Тхам Луанг. Прошло 4 дня, а вода все еще не отступает. Предполагается, группа продолжает ждпть помощи от спасателей, ведь при себе у парней были продукты питания и вода. Жители тайской провинции Чианграй уверены, кровожадный дух мифической принцессы похитил детей, а не природа.

Согласно легенде, давным давно прекрасная принцесса влюбилась в бедного парня, впоследствии оказавшись в «интересном положении». Столкнувшись с немилостью могущественного отца будущей матери, влюбленные пустились в бега и поселились в пещере Тхам Луанг. Однажды глава беглого семейства вышел из укрытия в поисках пищи, попался армии отца принцессы и был казнен. Убитая горем девушка вскоре отправилась за ним на тот свет.

Ее тело превратилось в гору Дой Нанг Нон, а кровь – в воду, текущую сквозь пещеры. Покладистый нрав принцессы сменился гневом, поэтому современники стараются не беспокоить дух из параллельного мира.

Тайцы приходят к статуе мистической девушки, зажигают свечи, и молятся. В течение последних четырех дней желание людей остается неизменным: «Позволь нашим мальчикам вернуться домой». Жители провинции Чианграй не знают, что расстроило кровожадную принцессу, однако собираются сделать все возможное, чтобы угодить ей.