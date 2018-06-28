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Бывший участник АТО объявил голодовку из-за отказа в медпомощи

Сегодня, 11:32

Бывший боец АТО, уроженец Запорожской области пожаловался, что ему отказываются бесплатно предоставлять медицинские услуги. У бывшего военного попросту нет денег на дорогостоящее лечение.

Как говорит Владимир Близнюк, после АТО у него значительно ухудшилось здоровье, но медики бездействуют. Поэтому мужчина решил пойти на крайние меры – объявил голодовку.

Получается, теперь «Герои не умирают», но голодают. Ведь по-другому бороться с системой у таких людей не получается. Бывший участник АТО сетует, что протестовать в его положении тоже не так просто – с больницы могут выписать за нарушение режима, и он ничего не сможет доказать. Даже в палатке участник соло-акции находиться не может – опасается.

Как подметил Владимир, его поддержали некоторые активисты и депутаты Кривого Рога, где проживает бывший военный.

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