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Полиция США заплатит $2,5 млн девочке, на которую офицер наставил пистолет

Сегодня, 08:50

В качестве компенсации за моральный ущерб, американская полиция должна заплатить семье девочки, получившей психологическую травму из-за приставленного к груди пистолету.

Как оказалось, ребенок пострадал из-за неправомерных действий полицейских, которые ворвались в дом семьи. Как сообщили СМИ, стражи порядка хотели арестовать маму девочки, но «задели» бабушку и девочку, на которую офицер наставил пистолет в область груди. Бабушка пострадала не меньше, ей пистолет направили в область головы. Теперь полиция США, по решению суда заплатит $2,5 млн трехлетней девочке и ее семье.

Полиция Чикаго при аресте матери ребенка превысила должностные полномочия, и за это будет нести ответственность. У Давианны Симмонсон, пострадавшего ребенка, на фоне случившегося теперь есть психологическая травма, девочке постоянно снятся страшные сны про полицию.

С момента инцидента прошло 5 лет.

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