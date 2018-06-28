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Зловещее НЛО спровоцировало травматическое ДТП в Германии

Сегодня, 07:36

«Летающая тарелка» пришельцев внезапно атаковала 41-летнего водителя легковушки Skoda, вынужденного уходить от столкновения маневром на встречной полосе. Не врезаться в гуманоидов у немца вышло, однако аварии с другим землянином избежать не удалось.

Травматическое ДТП в Германии имело место на автотрассе к городу Бильдехинген. 41-летний автомобилист на Skoda передвигался с небольшой скоростью, строго соблюдая ПДД. Внезапно в метрах от лобового стекла возникло зловещее НЛО. Телепортировавшееся на Землю «нечто» спровоцировало аварию, так как потерпевший от злой выходки пришельцев автомобилист с перепуга выехал на встречную полосу движения, столкнувшись с другой легковушкой.

Оба водителя остались живы, скорая доставила их в ближайшие больницы. Общий ущерб аварии составил 25 тыс. евро. Как на рассказ предполагаемого виновника травматического ДТП отреагировали дорожные полицейские Германии, неизвестно. Возможно, притворившись жертвой НЛО, немец попросту захотел уйти от ответственности за аварию.

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