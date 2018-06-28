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В Иране загорелся один из крупнейших нефтезаводов

Сегодня, 07:19

Сотрудникам пожарных служб очень долго не удавалось потушить огонь, который распростерся на несколько километров вокруг.

Администрация Абадана уверила жителей, что огонь локализуют на протяжении часа. Пока что не известны причины, почему в Иране загорелся один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Сотрудники пожарной службы рассказали, что в результате внезапного возгорания на нефтезаводе в больнице оказались шестеро человек, двое из которых находятся в реанимации с большой площадью ожогов тела.

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