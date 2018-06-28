Американка изнасиловала своего экс-бойфренда, угрожая мачете

Сегодня, 01:30

19-летняя девушка уже была в полиции из-за нападения на этого же парня, сейчас зашло все еще дальше.

Американка похоже соскучилась за парнем и решила навестить его. Она взломала двери в его доме и ожидала своего экс-бойфренда. Когда тот вернулся, девушка приставила к нему мачете и принудила к близости. Насильно парень разделся и лег рядом, после чего американка изнасиловала его, угрожая мачете, что держала возле лица весь процесс. Юноша хотел выбраться с ее объятий, но та укусила его. После пара поссорилась и девушка «дико» отомстила: помочилась на кровать и разорвала обои.

Когда она села в кресло, парень успел запечатлеть ее на смартфон и обманув, позвонил в полицию.

Теперь юную девушку ждет суд, который обвинит сразу по трем статьям: взлом чужой собственности, изнасилование и оружейное нападение.