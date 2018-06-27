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«Это кокаин!»: Мать запретила детям есть именинные торты

Сегодня, 18:35

Без сладкого остались четверо детей Тони Бакстон, которая внезапно почувствовала себя самым «крутым» диетологом и спасительницей человечества от всех недугов.

Однажды Бакстон, посмотрев на сахар, сказала – это кокаин, после чего запретила своим детям есть именинные торты, покупать плюшки в школьной столовой, обсыпанные сахарной пудрой и класть «наркотик» в напитки. Несмотря на явную неадекватность, Тони обрела множество последователей в социальных сетях, которые объявили непримиримую борьбу со «сладкой смертью». Британское телевидение не оставило без внимания возникшую общественную проблему.

На одной из передач Бакстон высказала свою позицию, которая была раскритикована специалистами, но поддержана многими телезрителями, которые тоже ассоциируют сахар с кокаином, сокращающим жизнь. Менее радикально настроенные родители высказались за сокращение сладкого для детей, но убедительно попросили не ассоциировать сахар с наркотическим средством.

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