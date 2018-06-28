Литовские авторемонтники нашли клад с монетами XVI века

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В Каунасе раскопали древние артефакты. В глиняном горшке найдено 350 монет, отчеканенных во времена правления короля Сигизмунда Августа, который правил Речью Посполитой с 1529 по 1579 года.

Клад нашли литовские авторемонтники при проведении работ на аллее Лайсвес в Каунасе. Его экскаватор поднял ковшом недалеко от места гибели литовского диссидента Ромаса Каланта, который в 1972 году устроил акт самосожжения. По мнению археологов, горшок с монетами пролежал в земле порядка 5 столетий. Обнаруженные денарии и полугроши специалисты относят к XVI веку. На одной монете сохранился год чеканки — 1566. Ценную находку планируют передать Военному музею, после того как специалисты закончат с ней работать. В Департаменте культурного наследия рассказали, что этот участок аллеи в средние века был границей Каунаса, на которой было построена защитная стена.

В октябре прошлого года литовскими археологами также были обнаружены несколько находок. На территории Билёняйского кургана Шилальского района Жемайтии нашли знаменитый Пиленай - «замок самоубийц». В 40-х годах XIV века его атаковали немецкие крестоносцы, но жители сожгли крепость и сами сгорели.