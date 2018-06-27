Летящее по дороге облако попало на видео

Сегодня, 18:29

Мужчина поделился странным явлением, выставив запись в видео-хостинге.

На видео мужчины попало летящее облако по дороге. Так, например, «оператору» оно приземлилось на лобовое стекло. Мнение людей разделилось. Одни считают это чушью и обвиняют мужчину в подтасовке фактов, якобы это хлопок или пена. Ведь то, что засняли, невозможно из-за доказанных свойств облаков. Другие считают, что это что-то неземное, магическое. Не забыли и о теории разумных облаков. Такие теоретики уверены, кусок облака решил поиграться с людьми.

Это не первое покушение облаков на человека. В Гонконге оно нападало на такси. Впрочем, многие считают, что даже в этом эпизоде могут быть задействованы пришельцы, НЛО и прочее. Конспирологи не обошлись и без мнений о секретных спецслужбах США, а также других тайных организаций.