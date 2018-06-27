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«Ритуал смерти» стал фатальным для ведущего CNN

Сегодня, 16:14

Именно со зловещим обрядом связывают смерть автора популярного шоу Энтони Бурдена его коллеги и друзья. Африканская магия не та материя, которой стоит экспериментировать европейцам.

«Ритуал смерти» стал фатальным для ведущего CNN. По мнению экспертов по черной магии, телеведущий экстремального проекта по путешествиям в отдаленные части планеты, пренебрег советам, которые были даны ему перед очередной поездкой в Бутан. Съемочная группа подтверждает излишний авантюризм, который был присущ Бурдену. Во время приезда к Озеру Огня, которое считается священным и ритуальным местом для местных жителей, телеведущий нарушил негласные законы, совершив омовение с «негаснущей» лампой.

Только через неделю после завершения экспедиции, Бурден был найден в парижском отеле мертвым. Полиция расследует обстоятельства смерти известного телеведущего, официальной версии пока что нет. Однако друзья жизнерадостного Энтони отказываются верить официальным пояснениям и видят в гибели 61-летнего кулинара и путешественника потустороннее вмешательство. Бурден в свое время выпустил сенсационный бестселлер «О еде: строго конфиденциально».

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