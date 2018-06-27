Кейт Миддлтон в бешенстве: Меган Маркл стала копировать прически герцогини

Сегодня, 15:05

Новоиспеченная член королевской семьи Меган Маркл не имеет достаточно теплых отношений с Кейт Миддлтон. Недавно герцогиня Кембриджская была буквально в бешенстве, когда узнала, что Маркл копирует её фирменные прически.

Бывшей актрисе Меган Маркл после свадьбы с британским принцем приходится следовать правилам этикета, согласно королевскому протоколу. Теперь Маркл должна прилично и элегантно одеваться, а также краситься и причесываться особым образом. Видимо, Меган пошла легким путем и решила просто копировать образы, в которых ранее появлялась супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

На днях в Букингемском дворце на мероприятии Меган Маркл появилась с фирменными локонами Кейт Миддлтон, которая сейчас находится в декрете и на публике не появляется. Инсайдеры сообщают, что герцогиня Кембриджская была в бешенстве из-за такого поведения супруги принца Гарри.