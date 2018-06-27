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Судьбоносное событие произойдет в жизни 44-летнего британца Эндрю Вардла. Счастье интимной жизни обошлось мужчине в 50 тысяч фунтов.

Мужчина, родившийся без пениса, получил протез и готовится к первому сексу, об этом сообщают местные издания, а специалисты Лондонской университетской клиники с гордостью заявляют об удачно проведенной трансплантации органа, который сможет передать пациенту все оттенки чувственного удовольствия от сексуального контакта. Вардл родился с довольно редкой патологией, при которой первичные половые признаки были неполноценны. Мочеиспускание производилось с помощью отверстия, созданного хирургическим путем. Только пять лет назад у британских медиков появилась возможность обнадежить Эндрю, который не знал, что такое секс, но уже имел верную подругу, которая верила в успех науки. После многочисленных анализов и обследований, медики создали уникальный имплант, в который были добавлены фрагменты других органов пациента, например, часть вен, сухожилий и нервных окончаний из левой руки Вардла. Операция прошла успешно. Однако руководить процессом пациент сможет только при помощи насоса, который и обеспечит эрекцию. Эндрю намерен заняться сексом со своей верной подругой сразу после того, как врачи позволят это сделать.