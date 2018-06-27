Французике мясники просят властей защитить их от агрессивных веганов

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Министру внутренних дел Жерару Колломба поступили жалобы десятков пострадавших.

Мясники говорят, что они подвергаются «физическому, словесному и моральному» нападению со стороны веганов и групп по защите прав животных в «мясном вопросе». Они просят министра внутренних дел Жерара Колломба вмешаться. Их просьба поступила через несколько дней после того, как вандалы наведались в гриль в Лилле в Северной Франции. Это уже четвертый подобный инцидент в течение нескольких недель. В апреле в о-де-Франс на севере Франции семь мясников и мясных лавок атаковали и опрыскали фейковой кровью. «18 тыс. мясников Франции обеспокоены чрезмерным воздействием средств массовой информации на веганский образ жизни», - сказал глава Федерации.

Популярный среди защитников прав животных термин «speciesism» предполагает, что плохое обращение с нечеловеческими видами является формой дискриминации, сродни расизму или сексизму. В апреле французский парламент принял закон, запрещающий производителям вегетарианских продуктов питания использовать «стейк», «мергез», «бекон» и «колбасу» - или любое другое выражение, связанное с мясом - для описания продуктов питания, которые частично или полностью не состоят из мяса.