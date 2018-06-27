Бес вселился: Женщина устроила в США ад на борту самолёта

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Похоже, для США психически неуравновешенные люди становятся настоящей проблемой. Даже если они не вооружены и не открывают огонь по другим.

Авиалайнер компании Spirit Airlines в нормальном режиме летел по маршруту Хьюстон – Миннеаполис. В этот момент в одну из пассажирок словно бес вселился, она устроила на борту самолёта настоящий ад.

Многие пассажиры перепугались не на шутку. Подобные события неприятны даже на земле, а не то, что в воздухе.

Поначалу пассажирка вела себя вполне адекватно. Бес в неё вселился после объявления об экстренной посадке борта в ближайшем аэропорту США, поскольку одному из летевших мужчин внезапно стало плохо.

Вот тут уже женщина разошлась. Она вскочила со своего места, находящегося в задней части самолёта, и с истошными воплями стала метаться по всему салону. При этом она размахивала кулаками и выкрикивала какие-то лозунги и требования.

Попытки нескольких мужчин успокоить её к успеху не привели. Тем более, что в США к женщинам притрагиваться опасно. Можно получить обвинение в сексуальных домогательствах.

Бес «выселился» также внезапно. Вдруг женщина разрыдалась и вернулась на своё место. Когда самолёт совершил посадку, её встретили полицейские.