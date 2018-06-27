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Женщина занялась йогой на обрыве гигантской скалы

Сегодня, 10:03

Она около 20 минут выполняла сложнейшие движения в месте, где постоянно срываются туристы.

Стоит отметить, что женщина занималась йогой в Великобритании в национальном парке Саут-Даунс. Там она выбрала самую высокую 60-метровую меловую скалу. Её состав очень необычный, поэтому там часто можно заметить оступившихся на мягкой почве туристов, висящих на обрыве гигантской скалы.

51-летний фотограф и посетитель Саут-Даунс по имени Уэйн Спринг рассказал, что видел, как многие экстрималы испытывают судьбу на указанной скале, но вот занимающаяся йогой женщина была для него самой глупой. По словам фотографа, он уже давно сомневается в здравом смысле людей, но данное событие просто ужаснуло его.

Уэйн не мог поверить собственным глазам, когда увидел, что женщина выполняет стойку на самом обрыве. Йога должна быть расслабляющей, поэтому женщина, скорее всего, совсем не переживала. Но этого нельзя сказать о собравшейся толпе людей.

Позы женщины были твёрдыми, и она совсем не обращала внимание на высоту скалы. Последняя, кстати, очень неустойчива и может обрушиться в любой момент.

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