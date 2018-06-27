В Великобритании пилотов ВВС США научили скрываться от радаров

Сегодня, 09:04

Военные на истребителях F-15E летали на высоте 76 метров в течении длительного времени. Они также отрабатывали полёт в петле Маха.

В Великобритании в Северном Уэльсе пилоты ВВС США провели учения на истребителях F-15E. Военные также тренировались скрываться от вражеских радаров. Для этого им нужно опуститься на высоту до 76 метров и разогнать большую скорость. Также по бокам от истребителя должны быть горы. Всё это необходимые шаги для сокрытия от противника.

Кстати, район Северного Уэльса в Великобритании, в котором ВВС США провели тренировку, популяр среди спортсменов-экстрималов. Множество из них поднялись на вершины холмов и наблюдали, как по долине летает военная техника.

Кстати, ВВС Великобритании и страны НАТО постоянно используют петлю Маха.

По словам экспертов, подобные учения нужны для тех военных, которые никогда не были в бою. В данном случае их научили скрываться, используя ландшафт.