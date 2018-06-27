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США занялись модернизацией своих баз в Европе

Сегодня, 09:44

Это идёт в явный противовес с недавними заявлениями Трампа о сокращении финансирования НАТО и о том, что ЕС должен самостоятельно обеспечивать свою защиту. Однако – факт.

 США занялись модернизацией своих баз в Европе. В особенности это касается военных аэродромов.

Средства на это выделены значительные. В 2019 году на эти цели потратят 828 млн долларов. Почти половина из них – на аэродромы, чтобы поддержать их боевую готовность.

Военные эксперты полагают, что Пентагон хочет иметь возможность быстрого реагирования, если Россия вторгнется, к примеру, в Латвию, правительство которой уже давно «истерит» по этому поводу.

Выделенные средства пойдут на создание дополнительных запасов военного снаряжения в Германии и Великобритании. Реконструкции будут подлежать аэродромы, расположенные на территории восточноевропейских стран.

При этом сообщается, что новые крупные базы в бывших странах Варшавского блока США создавать не намерены. Анонсировано лишь улучшение уже существующей военной инфраструктуры.

Политологи уже высказались насчёт этого намерения США. По их мнению Штатам просто необходимо позиционировать себя в качестве единственной силы на планете. Есть угроза со стороны РФ или она выдумана – это неважно.

Глобальное противостояние России и США будет продолжаться. Гонка вооружений, от которой собирались отказаться, начинается вновь.

Прекратить этот процесс может лишь полная капитуляция одной из сторон, что вряд ли произойдёт.

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