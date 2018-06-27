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Известного блогера зарезали после лекции об Интернет-спорах

Сегодня, 08:31

В Японии 42-летний мужчина лишил жизни знаменитого 41-летнего ведущего блога.

South China Morning Post сообщает о старте расследования громкого дела против 42-летнего Хидэмицу Мацумото. По данным правоохранительных органов, мужчина совершил умышленное нападение на 41-летнего блогера под псевдонимом Hagex. Известного блогера зарезали после лекции о Интернет-спорах, на которой он хотел поделиться секретами и опытом в решении вопросов ссор среди пользователей Всемирной паутины. Кеничиро Окамото был зарезан сразу после своего выступления на конференции в воскресенье в Фукуоке в Юго-Западной Японии.

Злоумышленник выследил свою жертву и нанес травмы, несовместимые с жизнью. 42-летний подозреваемый был арестован и сознался в содеянном. Мацумото сказал, что он «ненавидел» блогера после того, как он столкнулся с Окамото онлайн. Эту информаци.ю подтвердили в японской государственной телекомпании NHK и полиции. К слову, Окамото был специалистом по онлайн-безопасности, который несколько раз появлялся на телевидении, чтобы поговорить об интернете в Японии.

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