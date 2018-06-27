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В Канаде гнездящаяся птица стала причиной задержки музыкального фестиваля

Сегодня, 10:00

Птица вида «крикливый зуёк» защищается правительством Канады, поэтому прогнать её просто так не получится.

Гнездо нашли люди из персонала фестиваля, когда производили настройку главной сцены. Это не первый случай с крикливым зуйком в Канаде. Ранее птица уже мешала работе, решив устроиться на строительной площадке и автостоянке. В начале прошлого века их активно уничтожали, потому власти Канады приняли решение о защите вида. Закон уже давно устарел, но отменять его пока не собираются, независимо от того, мешает ли птица машинам или музыке.

Перенос гнезда крикливого зуйка возможен, однако только очень аккуратно и на минимальное расстояние. В ином случае птица просто забудет о птенцах. Пока что представители фестиваля принесли извинения его фанатам, пояснив причину, и занимаются поисками хорошего места для крикливого зуйка. Насколько точно задержится фестиваль, а это знаменитый Bluesfest в Оттаве, не известно.

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