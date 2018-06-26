Отец Меган Маркл вновь ее позорит

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Непубличный человек, которого сначала защищали дочь и принц Гарри, снова дал интервью, которое еще больше разозлило королевскую семью.

Отец Меган Маркл, Томас, вновь ее опозорил. В первый раз, когда сделал подставные фотографии перед свадьбой, у него случился инфаркт. Тогда же его и не было на бракосочетании. Сейчас – новое интервью с его участием.

В нем он настоятельно просит Королеву, чтобы та пригласила его во дворец. Такое решение к нему пришло после встречи Елизаветы II с американским президентом Трампом. Мужчина уверен, что он ничуть не хуже, а может даже и лучше его. Также он собирается прилететь в Лондон к «семье».

Насколько известно, это очень разозлило как Меган Маркл, так и саму королеву Елизавету. Так что теперь, скорее всего, Томасу Маркл вообще будет запрещен въезд в Великобританию.