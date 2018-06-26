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Граждане Франции осудили Макрона за желание построить личный бассейн за 10 000 евро

Сегодня, 19:37

Европа продолжает «радовать» российского потребителя новостей своей неоднозначностью. Очередной стало желание президента Франции сделать бассейн для личного пользования.

Многие пользователи французских соцсетей считают, что Эммануэль Макрон и его супруга хотят допустить излишество, не доступное для бюджета Франции. Темой спора стал бассейн стоимостью в 10 000 евро.

Официальная летняя резиденция президентских семей Франции – это средиземноморский полуостров, на котором расположен форт де Брегансон. Его стал использовать де Голль, но двое предшественников Макрона ей не пользовались.

Резиденция, как по нынешним меркам, имеет весьма скромный вид. У неё не имеется даже бассейна. Бывшие французские лидеры довольствовались тем, то купались вместе со всеми и загорали на общем пляже.

Макрон придерживается иной точки зрения. Он хочет приватности и запросил построения для себя и супруги в этом форте отдельного бассейна.

Эксперты уже сообщили о невозможности строительства в форте стационарного объекта, так как тот является памятником культуры.

Строительство каркасного наземного бассейна обойдётся дешевле в 15 раз и будет стоить 10 000 евро.

Налогоплательщики Франции считают, что и это – излишество. Они полагают, что это всего лишь прихоть, которую демонстрирует Макрон.

В то же время они не отрицают, что траты других чиновников не идут ни в какое сравнение с ним.

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