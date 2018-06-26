«До мурашек»: Последняя воля умирающей учительницы потрясла сеть

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Миллионы пользователей восторгаются трогательным поступком педагога.

В США активно обсуждают историю, которая произошла на днях в штате Джорджия. Местная учительница Тэмми Уодделл была смертельно больна и попросила учеников, коллег, друзей и родственников прийти на её похороны не с пустыми руками. Сеть потрясла последняя воля умирающей женщины. Она предложила вместо цветов на церемонию прощания принести рюкзаки со школьными принадлежностями для детей из малообеспеченных семей. Об этом в социальных сетях сообщил двоюродный брат педагога. Он опубликовал фотографии с похорон учительницы, которые растрогали миллионы пользователей по всему миру. Люди восторгаются поступком американки, говоря, что её забота о детях пробирает их до «мурашек». Как известно, Уонделл отдала большую часть жизни работе с детьми. Она умерла в возрасте 58-ми лет от рака. В школе она проработала 40 лет.

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