Редкий диагноз не даёт 25-летней девственнице заниматься сексом

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Британку всё время преследуют похотливые мысли.

Жительница Великобритании Шелби Хадден, несмотря на неистовое желание, не может заниматься сексом. 25-летней девушке не даёт этого делать редкий диагноз.

Британка страдает вагинизмом. Она признаётся, что до сих пор ни разу не могла попробовать совершить половой акт из-за сильнейшей боли. Проблема начала проявляться в подростковом возрасте, когда у Шелби начались месячные. Она попробовала воспользоваться тампонами, но боль была настолько невыносимой, что юная девушка даже думать не могла об этих гигиенических средствах. Врачи смогли частично решить данную проблему только когда Хадден был 21 год.

В то же время попытки заняться сексом у неё по прежнему вызывают сильные болевые ощущения. Девушка признаётся, что с трудом воздерживается от полового влечения, её постоянно преследуют похотливые мысли, но интимная близость для неё по-прежнему недоступна. Некоторые врачи даже советовали ей принять большую дозу алкоголя перед тем, как заняться сексом, но, как утверждает Шелби, это не помогло ей. Парни смеются над ней и не понимают её проблемы. Британка боится, что так никогда и не найдёт себе пару из-за своей проблемы.

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