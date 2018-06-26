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Африканец 5 лет держал в плену и насиловал падчерицу

Сегодня, 17:59

Люди устроили самосуд и избили горе-отчима, когда нашли у него дома детское порно и секс-игрушки.

Произошёл случай в Южно-Африканской Республике в городе Верулам. Именно там местный житель-африканец 5 лет держал в плену свою 10-летнюю падчерицу. Об этом стало известно, когда сосед нашёл в его доме презервативы. После того, как местные жители начали подозревать обвиняемого, они решили вершить закон своими руками и пошли в дом 43-летнего мужчины.

В доме они нашли детское порно и секс-игрушки. Когда же люди спросили у 10-летней девочки, насиловал ли её отчим, то она заявила, что игрушки действительно применялись в отношении неё.

Когда на место происшествия приехали полицейские, они нашли обвиняемого избитым на полу, а вокруг были раскиданы найденные интимные вещи.

По некоторым версиям полицейских, мужчина не только насиловал девочку, но и принуждал её заниматься сексом с другими мужчинами за деньги, чтобы заработать больше денег.

Отчим также не отдавал ребёнка в школу, запечатав окна в доме и держа её там насильно. Сейчас он содержится в местном полицейском участке.

Подобный случай произошёл накануне в Индии. Там православный священник на протяжении трёх лет насиловал и шантажировал замужнюю женщину. В одни момент к нему присоединился его коллега, и тогда потерпевшая не вытерпела.

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